İran: General Süleymani'ye suikast ABD devlet terörizminin açık örneği

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid ile New York'ta yaptığı görüşmede, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ABD devlet terörizminin bariz bir örneği olduğunun altını çizdi ve "Genel Kurul'un ABD'nin tek taraflılığına ve hukuksuzluğuna karşı durması bekleniyordu" dedi.

New York'taki BM Genel Kurulu'nun 76. Oturumuna katılmak üzere ABD'ye giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin Kasım Süleymani'ye yönelik suikastını hatırlatarak, “İslam Cumhuriyeti'nde vahşetin izini sürmek ve failleri adalete teslim etmek amacıyla uluslararası bir hukuk komitesi kurulduğunu” söyledi.

“Ancak Birleşmiş Milletler de bu konuda kesinlikle önemli bir rol oynadı” diyen Abdullahiyan "terörizm, tüm dünyayı etkileyen bir fenomen" dedi. Abdullahiyan ülkesinin Lübnan'dan Irak'a ve Afganistan'a kadar bölge ülkeleriyle "terörizmle savaş"ta işbirliği yapmada yapıcı rol oynadığını söyledi.

İran’a uygulanan ambargoya da atıfta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan “Washington'un baskıcı yaptırımları aracılığıyla İran ulusuna karşı yürüttüğü ekonomik terörizm, ABD devlet terörizminin bir başka türüdür” dedi. ABD'nin "ekonomik terörü sağlık ve ilaç terörüne de bağladığı"nı söyleyen Abdullahiyan, İran'a çok ihtiyaç duyulan ilaçların ihracatının engellendiğine dikkat çekti.