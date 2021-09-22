İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD'nin hegemonya iddiası çöktü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin diğer ülkelere hegemonya dayatma çabalarının "sefilce başarısız olduğunu" söyledi.

ABD'nin dış politikasını "ikiyüzlü" diye nitelendiren Reisi, Suriye'de IŞİD'i örnek vererek Washington'un kendi yarattığı "terörizm"le savaşma iddiasıyla ülkelere müdahale ettiğini dile getirdi.

BM Genel Kurulu'na video mesajla katılan Reisi, 6 Ocak'ta ABD Kongresi baskınındaki görüntüler ile Afganistan'dan ABD'nin tahliyesi sırasında insanların uçaklardan düştüğü görüntüleri hatırlattı ve bunların dünyaya tek bir mesaj verdiğini söyledi. Reisi bu mesajı "ABD'nin hegemonik sisteminin hiçbir inandırıcılığı yok, ne içeride ne de dışarıda" diye ifade etti. Reisi "Yalnızca hegemonya fikri değil Batılılaşmış kimliği dayatma projesi de sefilce başarısız oldu" dedi.

Reisi ABD'nin Irak ve Afganistan'dan "çekilmediğini ama kovulduğu"nu belirtti.

Trump ve Biden'ın sloganlarına atıfta bulunan Reisi "Dünya 'Önce Amerika' ya da 'Amerika geri döndü' ile ilgilenmiyor" dedi.

"Yaptırımlar ABD'nin dünyadaki ülkelerle yeni savaş yolu" diyen Reisi, Washington'un ülkesine yaptırımlarının geçmişinin petrolde ulusallaştırmaya gidilen 1951 Musaddık dönemine kadar gittiğini söyledi. ABD'nin Covid-19 pandemisi boyunca İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle insanlığa karşı suç işlediğini söyleyen Reisi, nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için Viyana'daki müzakerelerde Tahran'ın şartının yaptırımların kaldırılması olduğunu yineledi.