İran Dışişleri Bakanı: Nükleer müzakereler çok yakında başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için müzakerelerin "çok yakında" yeniden başlayacağını söyledi.

Abdullahiyan "Viyana müzakereleri dosyalarını halen gözden geçiriyoruz ve çok yakında İran'ın 4+1 ülkeleri ile görüşmeleri yeniden başlayacak" dedi.

İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmişti. Anlaşmanın imzacıları İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya ile İran arasında bu yılın başında Viyana'da anlaşmayı yeniden canlandırmak için müzakereler başlamıştı. ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı müzakereler herhangi bir sonuca varılmadan durmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan "çok yakında" ifadesiyle neyi kastettiğinin sorulması üzerine bunun "birkaç gün ya da birkaç hafta" anlamına gelebileceğini söyledi.

Abdullahiyan "İnceleme sürecini bitirir bitirmez vakit kaybetmeden müzakere masasına döneceğiz" dedi.

Anlaşmaya dönülmesi için ABD'nin yaptırımlarının kaldırması şartını daha önce açıklayan Abdullahiyan "Beyaz Saray'dan diplomatik olarak çelişkili mesajlar almaya devam ediyoruz" dedi. İran Dışişleri Bakanı "Son birkaç ayda ABD yönetiminden bir nebze olumlu bir eylem görmedik" diye de ekledi.