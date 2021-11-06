İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili: 'Liberaller artık iş başına gelmemeli'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili Ali Fedevi, ülkede halkın liberal düşüncedeki yöneticilerin iş başına gelmesine izin vermemesi gerektiğini savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Fedevi'nin liberal yöneticilere ilişkin düşüncelerini aktardı.

Ülkede 18 Haziran'da yapılan seçimlerle 8 yıllık Hasan Ruhani hükümetinin ardından muhafazakarların iş başına gelmesine değinen Fedevi, "Halk artık liberallerin ve İslami devrime inanmayanların iş başına gelmesine izin vermemelidir. Çünkü onlar başka yollar peşindedir" ifadelerini kullandı.