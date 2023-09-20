İran Cumhurbaşkanı'ndan tuhaf çıkış: 'Dünya bir kurtarıcı bekliyor, bu kurtarıcı şu an hayatta'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "dünyanın bir kurtarıcı beklediğini ve bu kişinin şu an hayatta olduğunu" savundu.

Reisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir kurtarıcı bekliyor. Semavi dinlerin hepsi bunu vadetti. Bu kurtarıcı var ve şu an hayatta (yaptıklarımıza şahitlik ediyor). Biz iman ediyoruz ki, ilahi irade, peygamberlerin de vadettiği üzere, adalet yeryüzünü kaplayacaktır. Ve Allah'ın salih kulları tüm yeryüzünde hakimiyet sahibi olacaklardır. Beşeriyet, bilinçlenmenin artması ve cehaletin yok olmasıyla ayağa kalkacaktır. Dünya ilahi buyruğun yerine gelmesini bekliyor."

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına tepki

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine yönelik eleştirilerini yineleyen Reisi, Washington yönetiminin bu tutumunu "zorbalık" olarak nitelendirdi.

Reisi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, anlaşmaya bağlılık ilkesinin ihlaliydi. Amerika'nın bu davranışı, iddiasının aksine, işbirliği yerine kanunsuzluğu ve zorbalığı ikame etmesidi." ifadelerini kullandı.

Nükleer silahın ülkesinin savunma doktrininde yer almadığını söyleyen Reisi, "Atom bombası suçu işleyen (ABD), nükleer silahsızlanmaya gitmediği gibi bir de yaptırımlarla milletin hakkını ayaklar altına alıyor" şeklinde konuştu.

BM Genel Kurulu'nda Mahsa Emini protestosu

Sosyal medya görüntülerine göre, Reisi'nin konuşmasına başlamasının ardından, İsrailli olduğu öne sürülen ve Mahsa Emini'nin posterini kaldıran bir kişi, salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.