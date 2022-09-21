İran Cumhurbaşkanı Reisi: Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı

İran, 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin kıyafeti yüzünden başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolarla sarsılırken, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Reisi konuşmasında Kanada'nın yerli kadınlara, İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli kadınlara muamelesine atıfta bulunarak "Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı" dedi. Reisi "Sadece tek bir tarafa odaklanıyor, diğer tarafların yaptıklarını görmezden geliyor" diye belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Reisi'nin konuşmasından satır başları şöyle: