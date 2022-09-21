İran Cumhurbaşkanı Reisi: Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı

İran, 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin kıyafeti yüzünden başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolarla sarsılırken, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Reisi konuşmasında Kanada'nın yerli kadınlara, İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli kadınlara muamelesine atıfta bulunarak "Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı" dedi. Reisi "Sadece tek bir tarafa odaklanıyor, diğer tarafların yaptıklarını görmezden geliyor" diye belirtti.
Sputnik'in aktardığına göre Reisi'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- (Washington'ın Trump döneminde çıktığı ve Biden döneminde yeniden müzakere etmesine rağmen geri dönmediği anlaşmaya atfen) Amerikan hükümeti, İran nükleer anlaşmasını ayaklar altına aldı.
- Tahran nükleer silah elde etme veya inşa etme peşinde değil.
- İran, 2015 nükleer anlaşmasının taraflarının taahhütlerini yerine getirmesini ve garantiler sunmasını istiyor.
- Bir süre önce eski Amerikan Başkanı IŞİD'in ABD tarafından kurulduğunu açıklamıştı. Kimin yarattığı, bizim için fark etmez. Önemli olan, bu bölgenin dışındaki bir hükümetin bölgede kargaşa çıkarmaya karar vermesidir.
- (Trump'ın suikast düzenlettiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafını göstererek) İran, Süleymani suikastının soruşturulmasını ve sorumlularının adil şekilde yargılanmasını talep ediyor.
- Uluslararası örgütlerin baskı aletlerine dönüştüğü küresel bir değişimden geçilirken, ABD bağımsız ülkelere tahammül edemiyor.
- İsrail, Gazze'de 'dünyanın en büyük hapishanesini' inşa etmekten sorumludur.