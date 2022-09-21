İran Başkonsolosluğu önünde 'Mehsa Emini' protestosu

İran'da ahlak polisi tarafından "İslami kurallara uygun örtünmediği" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra geçen cuma günü yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin ölümü İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Fatih Ankara Caddesi önünde toplanan kadınlar, Mehsa Emini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.

DHA'nın haberine göre eylemde, İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz. Türkiye'ye rica ediyoruz. Bunları bu topraktan çıkarsınlar" dedi.

İran'da spor yapması engellendiği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Meryem adlı kadın, "Ben İran'da yaşayamadım. Kadın olarak yaşayamadım, sporcu olarak yaşayamadım. Bana spor yapmaya izin vermediler. Çünkü bir kadınım. Bizim kızımızı 22 yaşında öldürdüler çünkü bizim gibi giyinmek istedi" diye konuştu.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş ise, "Polis karakoluna götürülen Mehsa, aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Emini'nin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Söyleyecek sözümüz bitmedi" dedi.

İran'da baskı gördüğü için Türkiye'ye geldiğini belirten Yasemin Ceşmini ise "Bir İranlı kadın olarak tüm kadınlar için özgürlük istiyorum. Gencecik 22 yaşındaki bir kız biraz saçı gözüktüğü için öldürüldü. Özgürlük istiyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonrası yürümek isteyen kadınlara izin verilmedi.