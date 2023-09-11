İran, ABD ile mahkûm takasının ardından fon transferini bekliyor

İran, ABD ile mahkûm takasına ilişkin varılan anlaşmanın bir parçası olarak dondurulan fonların transferinin birkaç gün içinde gerçekleşmesini umuyor.



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında, "Bu devrin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve İran'ın varlıklarına tam erişime sahip olacağını umuyoruz" dedi. Fonların ülkesinin gıda ve ilaçla sınırlı olmayan "tüm yaptırımsız malları satın almasına" olanak tanıyacağını söyledi.



İran ve Amerika Birleşik Devletleri, İran'da tutuklu olan beş Amerikan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında İran'ın Güney Kore'de 6 milyar dolarlık dondurulmuş haldeki varlıklarının Katar'da İran'ın erişebileceği bir hesaba gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.



Anlaşma ile İran'da tutuklu bulunan beş ABD vatandaşı ile ABD'de tutuklu bulunan aynı sayıda İranlı'nın serbest kalmasının önü açılacak. İran anlaşma kapsamında beş Amerikalının ağustos ayında ev hapsine nakledildiği duyurmuştu. Tutuklu Amerikalıların son aşamada ülkelerine dönmesi bekleniyor.



Güney Kore'de dondurulan varlıkların İran'a transfer edilmek üzere ağustos ayında İsviçre Merkez Bankası’na devredildiği duyurulmuştu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi serbest bırakılan varlıkların yerli üretimi artırmak için kullanılacağını belirtmişti.