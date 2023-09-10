İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünün giriş kapısının "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından ateşe verildiği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

​​​​​​​