İran 120 kilodan fazla yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum elde etti

Tahran, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de anlaşmayı tek taraflı olarak terk etmesi ve İran'a sert ekonomik yaptırımlar getirmesinin ardından 2015 İran nükleer anlaşmasında belirlenen sınırların ötesinde uranyum zenginleştirmeye devam ediyor.

Lübnan menşeli Al Manaar'ın aktardığı üzere İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dün yaptığı açıklamada ülkenin yüzde 20'ye kadar zenginleştirilmiş 120 kilogramdan fazla uranyum biriktirdiğini duyurdu.

İslami, devlet televizyonuna verdiği demeçte "120 kiloyu geçtik. bu sayıdan daha fazlasına sahibiz” dedi.

İslami, "Batılıların Tahran reaktöründe kullanmak üzere zenginleştirilmiş yakıtı yüzde 20 oranında vermeleri gerektiğini ancak bunu yapmadıklarını" da İranlıların iyi bildiklerini sözlerine ekledi.

İranlı yetkili “Meslektaşlarımız bunu yapmazsa, 1960'larda ABD tarafından tıbbi tedavilerde ve tarımda kullanılmak üzere radyoizotoplar üretmek üzere İran'a tedarik edilen Tahran reaktörü için yakıt eksikliği ile doğal olarak sorunlarımız olacak” dedi.

Tahran'daki nükleer reaktörler yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumla çalışacak şekilde tasarlanmış durumda.

İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları nükleer silahların yaratılması da dahil olmak üzere askeri amaçlarla uranyum zenginleştirmenin eşik değeri olan yüzde 90'dan oldukça uzak. Nisan ayında, dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini isterlerse yüzde 90'a çıkarabileceklerini ancak nükleer silah yapmak gibi bir amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

İran Haziran ayında 108 kilogram yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum elde etmişti. Bu adım ABD'nin yaptırımlarına karşı alınan "uranyum zenginleştirme yasasının" kabulünü takip eden 6. ayda meydana gelmişti.

Aralık 2020'de İran parlamentosu, ABD'nin ekonomik yaptırımlarının kaldırılmaması durumunda hükümeti en az yüzde 20 oranında bölünebilir saflıkta uranyumu arıtmaya başlama zorunluluğu getiren bir yasa tasarısını kabul etti.

ABD'yle İran'ın imzacı olduğu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen 2015 İran Nükleer Anlaşması kapsamında ülkenin kabul edilen yüzde 3,67 uranyum zenginleştirme sınırının üzerine çıkması yasaklanmıştı. Karşılığında ABD İran'a yaptırım uygulamayacaktı. Ancak Mayıs 2018'de, Trump, Washington'un JCPOA'dan tek taraflı olarak çekildiğini ve ayrıca İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Tam bir yıl sonra, İran uranyum zenginleştirme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere JCPOA yükümlülüklerini rafa kaldırmaya başlayacağını duyurdu.

Joseph Biden'ın 46. ABD Başkanı seçilmesinin ardından İran'a karşı Trump politikasında fiili bir değişikliğe gidilmezken İran ABD'nin 2015 normlarına geri dönmesi durumunda zenginleştirme çalışmalarını durduracağını birden fazla kez beyan etmişti.