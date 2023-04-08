Irak'tan 'Süleymaniye saldırısı' açıklaması: 'Türkiye özür dilemeli'

Irak Cumhurbaşkanlığı, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nın yakınlarında dün düzenlenen hava saldırısına ilişkin, “Sonuncusu Süleymaniye Havaalanı’nın bombalanması olmak üzere Kürdistan Bölgesi'nde tekrarlanan Türkiye askeri hareketliliği” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Rudaw'da yer alan habere göre saldırının kınandığı açıklamada, “Irak'a ve onun egemenliğine yönelik bu bariz saldırıları kınamakla birlikte, Türkiye kuvvetlerinin Irak topraklarında muhalif güçlerin varlığını bahane ederek sivilleri öldürmeye devam etme yaklaşımını sürdürmesinin hiçbir yasal gerekçesi olmadığını yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

'Resmi özür dilemeye çağırıyoruz'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Hükümeti’ni sorumluluk almaya, bu eylemler için resmi bir özür dilemeye, bu saldırıları durdurmaya ve ilgili taraflarla diyalog kanalları açarak kendi iç sorunlarını çözmeye çağırıyoruz. Bu saldırıların tekrarı durumunda ise gelecekte de tekrarlanmaması için sert bir tutumumuz olacaktır.”

Ne olmuştu?

Dün, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nın yakınlarında bir hava saldırısı düzenlenmiş ve saldırının hedefinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani olduğu iddia edilmişti. SDG ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Hava sahası kapatılmıştı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı. Açıklamada, bu kararın alınmasına “PKK’nin Süleymaniye’deki faaliyetleri” gerekçe gösterilmişti.

ABD’den açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, hedef alınan konvoyda ABD askerlerinin de olduğunu açıkladı.

Mazlum Kobani’den açıklama

“Süleymaniye Havalimanı'nın Türkiye tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz” diyen Mazlum Kobani, “Bu ihlaller Irak ve Suriye'de devam etmekte ve bölgeye yönelik ciddi boyutları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.