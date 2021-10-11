Irak'taki seçimde Sadr'ın partisi birinci oldu

Irak'ta resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Şii lider Mukteda es-Sadr'ın partisi birinci parti oldu.

Irak resmi ajansında yer alan habere göre, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Sadr'ın partisi 329 sandalyeli Meclis'te 73 sandalye kazanarak birinci parti oldu.

Sadr'ın partisini Meclis'e 38 milletvekilli gönderen eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderliğindeki Takaddum Partisi izledi.

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.