Irak'ta oy sayımı başladı: Katılım oranı rekor seviyede düşük

Irak'ta dün gerçekleşen parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı bugün başladı.

Seçimlere katılım oranının ülke tarihinin en düşük seviyesi olduğu kaydedildi. Seçim komisyonu, ülkede seçimlere katılımın yüzde 41'de kaldığını belirtirken, en düşük katılımın yüzde 31 ila 34 oranıyla başkent Bağdat'ta gerçekleştiği kaydedildi.

Ülkede 2 yıl önce yoksulluğa, işsizliğe ve yolsuzluğa karşı eylemlerin ardından gerçekleşen seçim sonuçlarının bu akşam belli olması bekleniyor. Seçimler, 2019’da başlayan sokak protestolarının pandemi kesintisine rağmen sürmesi üzerine erkene çekilmişti.

Seçimlerde Şii partilerinin meslite çoğunluğunun kaybetmesi beklenirken, Şii lider Mukteda es- Sadr’ınsa öne çıkabileceği söyleniyor. Öte yandan mevcut başbakan Mustafa el-Kazımi’nin herhangi bir partiden aday olmadığı ve herhangi birinin desteğini almadığı halde yeniden başbakan olmasına ihtimal veriliyor.

Irak'ta Seçim Komisyonu 10 Ekim'deki seçime katılımı artırmak için seçim kartını yenileyenlere para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Irak Komünist Partisi'nden rapor: Gözlemciler ihraç ediliyor, medya çalışanları sınırlandırılıyor

Irak Komünist Partisi bugün tamamlanan seçimler hakkında ilk raporunu yayımladı.

Raporda ilgi çeken maddeler arasında seçim süresinde kullanılan elektronik cihazların sürekli olarak arızalanması, bazı sandıklarda gözlemcilerin ihraç edilmesi, medya çalışanlarının sınırlandırılması ve bazı adayların seçim merkezlerine yakın mesafede propagandaya devam etmesi yer alıyor.

Irak Komünist Partisi seçimi boykot etme kararı almıştı.