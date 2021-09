Irak'ta seçimlere katılımı artırmak için seçmene para verilecek

Irak Seçim Komisyonu, ülkede 10 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde, seçimlere katılımı teşvik etmek amacıyla seçim kartını yenileyen tüm yurttaşlara para ödülü verileceğini duyurdu.

Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Celil Adnan Halef, "Hükümet, şu anda seçmen kayıt merkezlerinde bulunan basılı seçim kartlarıını alan her bir seçmene para ödülü verecek. Kart alımının son tarihi yaklaşıyor, alınmayan kartlar Ulusal Ofis'ten geri çekilecek" dedi.

Maaş düşürme tehdidi

Ülkede bazı hükümet birimlerinin de, bünyesinde çalışan memurları seçim kartlarını yenilemeye zorladığı ve yenilememesi durumunda maaşları düşürmekle tehdit ettiği belirtildi.

Irak'ta yerinden edilen yurttaşlar başta olmak üzere binlerce kişi seçmen kartını yenilemeyi reddediyor. Seçim Komisyonu'ndan bir yetkili, El Arabi el Cedit gazetesine yaptığı açıklamada, "Yenilenen seçmen kartını almayan 1 milyona yakın seçmen var. Bu sayı tüm Irak valiliklerine dağıtıldı. Komisyon, bu kartları çeşitli yollarla seçmenlere ulaştırmaya çalışıyor ve seçmenlere tüm valilikler üzerinden çağrıda bulunuyor" dedi.

Söz konusu önlem, sandıktan siyasi bir değişim çıkacağına dönük umutsuzluk nedeniyle seçimlere katılımın az olması öngörülmesinin ardından gündeme geldi.

Bazı Iraklı yetkililerse, oy kullanmaya dönük yaygın isteksizliği ifşa ettiği için bu yöntemin de umutsuzluğu pekiştireceğini savunarak komisyonun bu yöntemini eleştirdi.

Seçim öncesi geniş protestolar başlayabilir

Öte yandan, bazı Irak'ta bazı parlamento üyeleri, seçimler öncesinde kamu hizmetlerindeki kötüleşme nedeniyle sokaklarda yeniden büyük çaplı gösteriler olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve buna ilişkin hükümete hızlı önlemler alma çağrısı yaptı.

Irak'ın bazı kentlerinde birkaç gün önce akaryakıt kıtlığı ve Fırat ve Dicle nehirlerindeki su seviyesinin azalmasından kaynaklı su kesintileri nedeniyle yeni krizler yaşanmıştı.

Irak parlamentosu üyelerinden Basem Hasan, El Arabi el Cedit gazetesine yaptığı açıklamada, "Irak'taki kötü durum, Irak sokaklarının her an yeniden patlamasına neden olabilir. Gösteriler her ana beklenilecek bir şey haline geldi. Yurttaşlar yıllardır süren bu durumdan sıkıldı, çalınan en temel haklarını almak istiyorlar. Bu hakları almanın tek yolu gösteriler ve hak talepleri. Bu gösteriler büyük çapta olacak. Hükümetin sert müdahaleleri, gösterilerin büyümesini engelleyemez" dedi.

Irak Ulusal Koalisyon lideri Şeyh Adnan el Danbus da, ülkede temel hakların gaspının yanı sıra genç işsizliğin de arttığına dikkat çekerek, sokakların gösterilere hazır olduğunu söyledi.

Parlamento üyelerinde Nada Şakir Cevdet de, hükümete "seçimler öncesi Orta ve Güney Irak için acil ekonomik plan" çağrısında bulundu.

Irak'ta 2019 yılında yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin kötüleşmesi nedeniyle geniş çaplı protestolar gerçekleşmişti. Protestoların ardından Abdülmehdi hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak Komünist Partisi'nden boykot kararı

Irak Komünist Partisi, seçimleri boykot kararı aldığını duyurdu.

Bu karar kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde sokak çalışmaları yürüten parti üyelerine güvenlik güçleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmaların gözaltılarla engellendiği, partinin bir merkez komite üyesinin de gözaltına alınarak iki saat tutulduğu kaydedildi.