Irak'ta geniş çaplı elektrik kesintisi: Halk protesto ediyor

Irak'ta, başta başkent Bağdat olmak üzere büyük kentlerin çoğunda teknik nedenlerle elektrik kesintisi yaşanıyor. Bugün Bağdat'ta halk protestolar için sokağa indi. Şii liderler de durumdan ABD ve Bağdat'ı sorumlu tuttu.

Irak'ta sabahın erken saatlerinden bu yana birçok vilayete teknik bir arıza nedeniyle elektrik verilemiyor. Kesinti, elektrik istasyonlarının tamamen kapatılmasına yol açarken, elektrik üretiminin kademeli olarak eski haline gelmesi için çalışmalar ise devam ediyor.

Rudaw'ın haberine göre Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr ve diğer liderler halkı protestolar için sokağa davet etti.

El-Fetih İttifakı Başkanı Hadi Amiri de elektrik kesintilerinden ABD ve İsrail'i sorumlu tutarak, "ABD bu ülkede olduğu müddetçe elektrik sorunumuz bitmeyecek" dedi.

Irak Elektrik Bakanı, bir hafta önce ülkedeki elektrik enerjisi üretim ve dağıtımının düşük seviyelerde olması nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada Bağdat’ta elektrik nakil hatlarından birinin patlayıcılarla sabote edildiği, bugün erken saatlerde tamamen kesilen elektrik sistemininse "‘rekor sürede" hizmete açıldığı belirtildi.

Ancak Bakanlığın açıklamasının aksine elektrik kesintisinin giderilemediği belirtiliyor. Kerkük ve Diyale'de de kesintinin sabahtan beri sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Irak'taki elektrik kesintileri ülkede 52 dereceye kadar varan yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.