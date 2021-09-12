Irak'taki işgal güçlerine 11 Eylül'de iki İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ta bulunan ABD güdümündeki işgal güçlerinin oluşturduğu "Birleşik Ortak Görev Gücü" ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde Erbil'deki kuvvetlerini hedef alan 2 tane insansız hava aracı (İHA) saldırı meydana geldiğini açıkladı.

Yabancı kuvvetlerin sözcüsü Albay Wayne Marotto, yaptığı açıklamada 1 İHA'nın askerlerin bulunduğu üsse girdiğini, birininse dışarıda tespit edildiğini ifade ederken her hangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Dün Rudaw TV, Erbil Havalimanı yakınlarında birden fazla patlama meydana geldiğini bildirmişti.