Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz sürüyor: Yeşil Bölge'ye yürüdüler

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimin sonuçlarına Şii Fetih Koalisyonu'nun itirazları sürüyor. Protestocular dün başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürüyerek seçim sonuçlarını protesto etti.

Göstericiler Irak güvenlik güçleri tarafından beton bloklarla kapatılan Yeşil Bölge'nin girişinde yer alan köprüye doğru yürüyüşe geçti ve seçim sonuçlarını tanımadıklarını, elle sayım yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Seçimlerden birinci çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise isim vermeden İran'ı işaret etti, "komşu ülkelerin iç işlerine karışmamasını" istedi. Sadr Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak seçimlerine, sonuçlarına ve hükümetin oluşturulmasına hiçbir ülkenin karışmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Sadr komşu ülkelerin Irak'ın egemenliğini ihlal girişiminin "diplomatik temsiliyetlerinin düşürülmesine" kapı aralayacağını kaydetti.

Irak'ta katılımın en düşük olduğu seçimlerde, Sadr hareketi 73 milletvekili çıkararak sandıktan birinci çıkmıştı. İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise 14 milletvekili çıkarmıştı.

Seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması konusunda ise henüz bir ilerleme kaydedilmedi.