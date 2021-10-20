Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tezkere ile Cumhurbaşkanının yetkisi iki yıl daha uzatılıyor.