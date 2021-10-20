Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Haber Merkezi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tezkere ile Cumhurbaşkanının yetkisi iki yıl daha uzatılıyor.

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