Irak’ta petrol anlaşmazlığı: 'Erbil, petrol gelirlerini göndermezse bütçeden olacak'

Irak'ta, Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolü hakkında yaşanan anlaşmazlıklar merkezi yönetim bütçesinin Meclis'ten geçirilmesini geciktiriyor.

Irak Meclisi’nde 3 gün art arda düzenlenen oturumlarda Bağdat ve Erbil arasında yaşanan “petrol ihracatı” anlaşmazlığından dolayı bütçenin oylanmasını tamamlanamadı. 66 maddelik bütçenin şuana kadar sadece 12 maddesi Meclis'te onaylandı.

Meclis'te yerel saatle 17:00’de düzenlenmesi gereken bütçe oturumu bu saate kadar açılamadı.

'Bütçe, ne olursa olsun bugün Meclis'ten oybirliğiyle geçirilecek'

Erbil yönetiminin söz konusu uzlaşılan maddeleri ihlal etmesi halinde Bağdat’ın IKBY bütçesini göndermeyeceğini ifade eden Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Salim Muselmani, ''Bütçe, ne olursa olsun bugün Meclis'ten oybirliğiyle geçirilecek” dedi.

Bağdat ve Erbil arasında bütçede yaşanan siyasi anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Milletvekili Şerif Süleyman da amaçlarının “tüm tarafları razı eden ulusal bir bütçenin Meclis'ten geçmesi” olduğunu kaydetti. (AA)