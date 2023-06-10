Von der Leyen hakkında görevden alma ve tazminat davası açıldı

Belçikalı bir lobici, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında, AB kurumlarına olan güveni sarstığı için görevden alma ve 100 bin avroluk tazminat isteğiyle AB Adalet Divanı'nda dava açtı.

Yerel basına göre, lobi faaliyetleri yürüten, AB kurumlarına akredite Frederic Baldan isimli Belçika vatandaşı, von der Leyen'in, Covid-19 aşı temini sırasında Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla ile iletişiminde şeffaf olmaması ve böylece kendisinin AB kurumlarına duyduğu güveni sarsması nedeniyle AB'nin üst mahkemesine başvurdu.

AB Komisyonu, Covid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmiş, en yüklü sözleşmesini Pfizer-Biontech ile yapmıştı.

Bu teminin görüşmeleri sırasında von der Leyen ile Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmış, ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmamıştı.

AB Ombudsmanı, geçen senenin başında von der Leyen'in, Bourla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun 'kötü yönetim' sergilediğini bildirmişti. (AA)