Irak'ta ordu binası Barzani'ye veriliyor: Protestolarda 1 kişi öldü, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahının boşaltılarak Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesi hazırlıklarını protesto eden Türkmen ve Araplar, 25 Ağustos'ta Şorava bölgesinde bulunan karargah önünde toplandı.

Daha önce 2014-2017 yıllarında KDP'ye ait olan karargahın önünde barikat kuran göstericiler, çadırlar kurarak Kerkük-Erbil otoyolunu da trafiğe kapattı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının, Petrol Bakanlığı'na ait olduğunu ve hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemediklerini söyledi.

KDP destekçisi bir grup da bugün, binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi. Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önündeki eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

Kerkük polisi, kentte yaşanan protestolardan dolayı şehir sakinlerine evlerine dönmesi çağrısı yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Başbakandan operasyon talimatı

Irak Başbakanı Sudani, Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Yahya Resul'ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'te yaşanan protestolara karşı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini istedi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri ise kentte yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. (AA)