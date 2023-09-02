Deyrizor'da Arap aşiretler SDG'ye karşı ayaklandı: ABD hava saldırısı düzenledi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Arap aşiretleri arasında ABD'li enerji şirketi Conoco'nun Deyrizor’daki gaz sahası yakınlarında yaşanan çatışmalar sürüyor.

Cihatçı örgütlere yakınlığıyla bilinen İngiltere menşeli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çatışmalarda en az 52 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında biri çocuk altı sivilin de bulunduğu belirtildi.

Çatışmalar, SDG'nin Arap aşiretlerinin oluşturduğu Deyrizor Askeri Konseyi Başkanı Ahmet El Habil'i, yolsuzluk ve casuslukla suçlayarak tutuklamasıyla nüksetmişti.

Reuters'ın haberine göre, aşiret savaşçıları birkaç kontrol noktasını ele geçirdi ve ABD askerlerinin konuşlandığı El Ömer petrol sahası yakınındaki Şuhail'in de bulunduğu birkaç kasabada devriyelere saldırdı.

Arap aşiretlerin, 24 köyü SDG'nin elinden aldığı iddia ediliyor.

ABD hava saldırısı düzenledi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in aktardığına göre, çatışmalar sürerken ABD, Deyrizor'daki "İran destekli gruplara" hava saldırısı düzenlendi.

ABD’ye ait savaş uçakları Deyrizor'un doğusundaki Elbukemal'den Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresindeki iki askeri aracı hedef aldı.

Vurulan araçlardaki mühimmatlar patladı ve adı açıklanmayan unsurlara mensup kişiler öldürüldü.

Türkiye'den açıklama

Çatışmalara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, bir süredir gelişmelerin yakından ve kaygıyla takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.