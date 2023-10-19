Irak'ta ABD üssüne 3 İHA saldırısı: 'Aksa Tufanına Destek' grubu üstlendi

Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssünün de bulunduğu Harir kasabasındaki boş bir alana bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Harir’in Batas köyünde boş bir alana öğleden sonra saat 12.18’de bomba yüklü bir İHA’nın düştüğü belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, Irak’taki ABD ve koalisyon güçleri yakınlarına 24 saat içinde 3 İHA saldırısı yapıldığı ve bir saldırıda koalisyon güçlerinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Rudaw'ın aktardığına göre kendisini ''Aksa Tufanına Destek Operasyon Odası'' olarak tanıtan bir grupsa üssü İHA’larla hedef aldıklarını duyurdu.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü bulunuyor. Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusundaki Harir kasabasındaysa ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait bir üs bulunuyor.