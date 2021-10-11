Iraklı yetkili: IŞİD'in mali sorumlusunu Türkiye'de yakaladık

Irak makamları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından aranan IŞİD'in mali sorumlusu Sami el-Ceburi'nin "yurtdışında bir operasyonda" yakalandığını söyledi.

Üst düzey bir Irak askeri kaynağı ise AFP'ye verdiği demeçte, daha önce ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eski yardımcısı olduğundan şüphelenilen Ceburi'nin Türkiye'de yakalandığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi daha önce Ceburi'nin Irak'ın "sınırları dışında" istihbarat servisleri tarafından "karmaşık bir dış operasyonda" tutuklandığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin Ankara'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

ABD, Ceburi'nin yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

ABD Adalet Ödülleri programı, Ceburi'nin "bildirildiğine göre, grubun yasadışı petrol, gaz, antika ve mineral satışlarından elde edilen gelir getirici operasyonlarını denetleyen IŞİD için maliye bakanına eşdeğer olarak görev yaptığını" ifade ediyor.