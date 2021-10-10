Askerlerin yakılma görüntüsünü paylaşan IŞİD'linin Türkiye'de üç şirketi varmış

İki Türk askerinin yakılma görüntülerini çektirip servis ettiren ve yargılandığı davada tahliye edilmiş olan IŞİD’in “medya bakanı” Ömer Yetek’in Türkiye'de ticaretle de uğraştığı ortaya çıktı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, ifadesinde 2006’da kurduğu bir şirketi olduğunu söyleyen Yetek’in, polislere gerçek dışı beyanda bulunduğu saptandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre Yetek’in 3 şirketi vardı ve ilkini 2002’de kurdu.

Ocak 2015’te IŞİD’e katılan Yetek’in orada bulunduğu süreçte halen şirket işletmeye devam ettiği görüldü.

Öte yandan Yetek’in itirafçı olduğu için selefi örgütler tarafından “hain” ilan edildiği öğrenildi.