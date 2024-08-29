Iraklı komutan doğruladı: Kerkük'te sınır ihlali yapan Türk İHA'sını düşürdük

Irak'ın Kerkük kentinde düşen silahlı insansız hava aracının Irak hava savunma güçlerince düşürüldüğü ve aracın Türkiye'ye ait olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde Kerkük kentinde bir silahlı insansız hava aracı yerleşim yerine düştü.

Olaya ilişkin henüz Irak ya da Türkiye hükümetlerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters haber ajansı Irak polisinden isimlerini açıklamadığı iki kaynağına dayandırdığı haberinde İHA’nın Irak hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Ajansa konuşan Irak ordusundan bir albay enkazda yapılan ilk incelemeye göre düşen aracın Türk ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracı olduğunu söyledi.

Iraklı polis kaynakları Kerkük’ün merkezinde düşen İHA’nın bazı evlerde yangına neden olduğunu, yangının kontrol altına alındığını, olayda ölen olmadığını bildirdi.

Reuters, Türk makamlarından konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt gelmediğini duyurdu.

Irak Hava Savunma Güçleri doğruladı

Irak Hava Savunma Güçleri Komutan Yardımcısı Abdülselam Ramazan olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Irak hava sahasına giren bir Türk İHA'sı düşürüldü" dedi. Ramazan hava aracının Süleymaniye yönünden Kerkük'e girdiğini söyledi.

AFP'ye isimleri yayınlanmaması kaydıyla konuşan Iraklı polis ve ordu kaynakları da bir evin yakınlarına düşen SİHA'nın söz konusu evde hasara yol açtığını söyledi. Bir polis yetkilisi olayda bir marangozluk işçisinin yaralanarak hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Süleymaniye'de bir SİHA’nın seyir halindeki bir otomobili hedef alması sonucu araçta bulunan “Gülistan Tara” (Gülistan Tekik) ve “Hêro Bahadîn” hayatını kaybetmişti. Bombalanan araçta 6 gazetecinin de yaralandığı belirtilmişti. Anadolu Ajansı dün yayımladığı haberinde "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Pelin Batman' kod adlı terörist Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi" diye yazmıştı.

İlişkilerin seyri değişecek mi?

Türkiye, bir süredir Irak'la ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Görüşmelerde iki başlık öne çıkıyor: PKK'nin durumu ve Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak ticaret yolu projesi.

Merkezi Irak hükümeti, Türkiye ve İran sınırlarındaki güvenliği artırmak konusunda geçtiğimiz aylarda bir yol haritası duyurmuştu. Ayrıca Türkiye ve Irak arasında bir güvenlik koordinasyonu oluşturuldu.

Irak'ın yeni yol haritası kapsamında Türkiye'nin Irak sınırı içerisinde kalıcı üsler kuran silahlı kuvvetlerinin ne olacağı hususu henüz netleşmiş değil.

Kürdistan Özerk Bölgesi'nin iki önemli Kürt siyasi odağından Barzani çizgisi Türkiye'ye, Talabani çizgisi PKK'ye yakın politikalar izliyor. Son olarak Kerkük'teki tartışmalı vali ataması, Araplarla işbirliği yapan Talabani adayının zaferiyle sonuçlanmıştı.

Irak merkezi hükümeti bu yılın başında PKK'yi yasaklı örgütler listesine almış, son olarak PKK ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 3 siyasi partiyi yasaklamıştı.

Türkiye ve Irak savunma bakanları, 15 Ağustos'ta Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı"nı imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulmasına karar verilmişti.

Bugün yaşanan Türk İHA'sının düşürülmesinin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceğini önümüzdeki süreç gösterecek.