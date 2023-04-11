Irak Türkiye'yi işaret etmişti: ABD'den Süleymaniye saldırısına soruşturma

Washington yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin hedef alındığı ileri sürülen saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington yönetiminin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı araştırdığını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre “Saldırı sırasında konvoy ABD askerlerini taşıyordu ve can kaybı bildirilmedi” diyen Patel, “Irak'taki çalışanlarımızı riske atacak her türlü eyleme karşıyız” ifadelerini kullandı. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirten Patel, ABD'nin önceliğinin IŞİD ile mücadele olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda 7 Nisan'da insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda hedefin SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi olduğu iddia edildi. İddia, SDG kaynaklarınca reddedildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'den saldırı için resmi özür talebinde bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, saldırının "Türk ordusu tarafından" yapıldığını iddia ederek "bunun yasal bir dayanağının olmadığını" aktardı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "terör faaliyetleri" gerekçesiyle Türkiye hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı.