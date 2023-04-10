Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrezzor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada Pazartesi akşamı bir roketin Kuniko'daki üs bölgesine düştüğü bir başka roketinse saldırının yapıldığı yerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada saldırının üste yaralanmaya ya da bir hasara yol açmadığı kaydedildi.

25 Mart'ta da ABD güçlerinin Suriye'de konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları düzenlemiş, ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı grupları sorumlu tuttuğu saldırılara misilleme olarak hava saldırıları düzenlemişti.