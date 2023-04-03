Irak: Türkiye ile yakında stratejik projeler hayata geçirilecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ile yakında ortak yeni stratejik projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Irak Başbakanı Sudani, Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta bölgedeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilere değinen Sudani, "Komşu Türkiye ile birçok ortaklıklar ve çıkarımız mevcut. Su ve güvenlik konusunda bazı sorunlar var ancak bu sorunların çözümü için büyük fırsatlar mevcut. Irak’ın su hissesinin temini için Türkiye’nin çabalarına müteşekkiriz" dedi.

Türkiye ile ekonomik işbirliği inşa etmek istediklerini ifade eden Irak Başbakanı, "İkili ilişkileri güçlendirecek yeni stratejik projeler yakında hayata geçirilerek gün yüzüne çıkarılacak" ifadesini kullandı.

'Suriye Arap Birliği'ne geri dönmeli'

Sudani, Irak’ın komşu ülkelere saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ve sınırların güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye ve İran ile ortak komisyonlar üzerinden çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan uzlaşının bölge istikrarı ve kalkınması için önemli olduğunu belirten Sudani, Suriye’nin de Arap Birliği’ne geri dönmesi gerektiğini savundu.

Bağdat ve Erbil petrolde anlaştı

Diğer yandan, Irak'ın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandıktan sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve kuzey Kerkük'ten ham petrol sevkiyatını durdurmasının ardından petrol sevkiyatı ile ilgili Irak ve IKBY yönetimleri arasında 'birçok madde' üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Bloomberg, anlaşmayı, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında paylaşılan petrol gelirlerine yönelik anlaşmazlıkları çözmeye yönelik bir adım olarak yorumladı.

Irak Kürdistan bölgesinden Türkiye'ye yapılan petrol ihracatı, gelir paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle durmuştu.

Reuters, Türkiye’nin Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyeceğini ve Irak’tan Türkiye’ye Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol sevkiyatının durdurulduğunu bildirmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise Türkiye ve Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi nezdinde görülen davada, Irak'ın beş talebinden dördünün reddedildiğini, Türkiye'nin taleplerinin ise büyük çoğunluğunun kabul edilerek Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirmişti.