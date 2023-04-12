Irak tahkim kararı için ABD mahkemesine başvurdu

Irak, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde (ICC) Türkiye'ye aleyhine kazandığı tazminat kararının yürürlüğe konulması için ABD'deki federal mahkemeye dava başvurusunda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Irak merkezi hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük-Ceyhan boru hattını kullanarak petrol ihraç etmesine izin verdiği, böylece iki ülke arasındaki petrol sevkiyat anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye aleyhine açtığı 2014 yılında açtığı tahkim davasını kazandığını geçen ay açıkladı.

Irak, ABD mahkemesine yaptığı başvuruda, "Arbitrasyon heyetinin aldığı nihai tazminat kararının, tanınması, teyit edilmesi ve yürürlüğe konmasını" istedi.

Tahkim kararının ardından Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine Kerkük'teki sahalardan Ceyhan terminaline ham petrol taşıyan hattan akışı durdurulmuştu. Türkiye, tahkim davasının Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını savunuyor. İki taraf arasında geçen hafta sağlanan geçici anlaşmaya rağmen dünya petrol arzının yüzde 0,5'ini sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışı hâlâ başlamadı.

Tahkim kararında Türkiye'nin Irak'a, ayrıca Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildi. Irak tarafından ABD mahkemesine sunulan dosyaya göre Irak'ın Türkiye'ye ödemesi gereken tazminat düşüldüğünde Türkiye'nin yaklaşık 1,4 milyar dolar tazminat ödemesi gerekiyor.