Irak savaş gazisinden Bush'a: Ne zaman özür dileyeceksiniz?

Eski ABD Başkanı G.W. Bush'un, Beverly Hills ziyareti sırasında yaptığı konuşma ABD'li Irak savaş gazisi ve Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'ne (PSL) bağlı ANSWER koalisyonunun üyesi Mike Prysner tarafından kesildi.

Prysner, Bush'un konuşması sırasında ayağa kalkarak, "Yalanlarınız yüzünden yaşamını yitiren milyonlarca insandan ve Iraklılardan ne zaman özür dileyeceksiniz. Silahlar konusunda yalan söylediniz. 11 Eylül saldırısıyla bağlantı konusunda yalan söylediniz. Iraklılara ve arkadaşlarıma yalan söylediniz. Beni Irak'a siz gönderdiniz. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz, siz yalan söylediniz. Milyonlarca Iraklı öldü, çünkü yalan söylediniz" diyerek eski ABD Başkanı'na tepki gösterdi.