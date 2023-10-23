Irak ordusu ve Peşmerge PKK'nin boşalttığı üsler için çatıştı: 3 kişi öldü

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri arasında dün çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, olayda iki taraftan toplamda yedi kişinin de yaralandığı belirtilerek, Başbakan'ın olayın araştırılması için üst düzey bir komite kurulması talimatını verdiğini kaydetti. Gerilimin yaşandığı 3 noktada Peşmerge güçlerinden de 2 kişinin öldüğü belirtiliyor.

PKK 4 gün önce çekilmişti

Çatışma PKK'nin Mahmur'da boşalttığı üslerin kontrolü nedeniyle yaşandı.

PKK, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada IŞİD saldırıları döneminde Mahmur kampına yerleştirilen askeri güçlerini çektiklerini duyurmuştu. Yapılan açıklamada IŞİD tehdidinin azaldığı belirtilerek, Mahmur'da askeri güçlerinin olmayacağı ve kampın çeşitli bahanelerle bombalanmaması gerektiği kaydedilmişti.

TSK'ye ait savaş uçakları ve SİHA'lar Mahmur Kampı'nda PKK'nin varlığını gerekçesiyle bombardıman yapıyordu.