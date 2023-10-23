Gazze'de 17. gün: İsrail, Gazze'ye 'sınırlı baskınlar' düzenlemeye başladı

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 17'nci güne girildi.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 17. gününde de sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 245 kişi yaralandı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şifa Hastanesinin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.

ABD, Orta Doğu'daki askeri kaynaklarını arttıracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'i desteklemek ve bölgedeki ABD savunma varlığını artırmak için Orta Doğu'daki askeri kaynakları artırma planlarını açıkladı.

Austin, "Herhangi bir grup veya herhangi bir ülke bu çatışmayı genişletmek ve talihsiz durumdan yararlanmak istiyorsa; tavsiyemiz yapmamanız" dedi.

İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarında en az 30 kişi öldü

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda Filistinli olduğu, ancak elektrik ve gerekli ekipman olmaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

İran ve Mısır dışişleri bakanları Gazze'deki son durumu görüştü

İran ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorunlu göç politikasına "kesin olarak" karşı olduklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, telefonda görüştü.

Endonezya hastanesinin müdürü: Hava saldırıları ciddi hasara yol açtı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahiya bölgesindeki mülteci kamplarına saldırılar, Endonezya Hastanesi yakınlarına isabet etti. El Cezire'ye konuşan hastane müdür, son saatlerde düzenlenen hava saldırılarının "ciddi hasar ve yaralanmalara" yol açtığını söyledi.

Endonezya Hastanesi, yakıt alamaması durumunda doktorların ameliyatları durdurmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hücreye saldırdığını duyurdu

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir hücreyi, gözetleme noktasını ve Aytarun köyü çevresini bombaladığı belirtildi.

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.

Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.

Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şifa Hastanesinin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.

Gazze'deki Şifa ve Kudüs hastanelerinin çevresi vuruldu

İsrail ordusunun, Gazze'deki iki hastanenin çevresini bir kez daha vurduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Gazze Şeridi'nde çok sayıda yaralı ve sağlık personelinin bulunduğu El Şifa Tıp Hastanesi yakınlarına çok sayıda füzenin isabet ettiğini söyledi.

Tel Al-Hawa semtindeki Kudüs Hastanesi çevresine de hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini söyleyen Filistin Kızılayı'nın sözcüsü Nebal Farsakh, "Uluslararası toplumu İsrail'in Kudüs hastanesini bombalamasını durdurmaya çağırıyorum" demişti.

Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi toplantısına katıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savaş Kabinesi üyeleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte Tel Aviv'in Kirya semtinde durum değerlendirme toplantısına katıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıları sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Eriha kentinin güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda İsrail askerleri, gece girdiği evlerden 9 Filistin vatandaşını beraberinde götürdü.

Askeri buldozerler eşliğinde yürütülen baskınlar kampta devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, el-Halil kentinin güneyindeki Beni Naim beldesindeki evlere girerek gece teftişleri yapan İsrail askerleri, beldeden 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yine benzeri baskınları Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesine düzenleyen İsrail askerleri, buradan da 11 Filistinliyi gözaltına alarak ayrıldı.

Gazze'de hastanede tıbbi malzemeler tükeniyor

BBC'ye konuşan Şifa Hastanesi'nden doktor, "Sistemin yıkımı devam ediyor. Sürekli yaralılar geliyor" dedi.

Elektriğin çok büyük bir endişe olduğunu belirten doktor, "Elektrik olmadan bu hastane koca bir toplu mezar" ifadelerini kullandı.

Doktor, hastanede bandajın bile tükendiğini söyledi.

İsrail: Gazze'ye sınırlı baskınlar düzenlemeye başladık

İsrail ordusu, kara birliklerinin gece boyunca Gazze Şeridi'ne dönük "sınırlı baskınlar" düzenlediğini bildirdi. Reuters'ın aktardığına göre, ordu sözcüsü, bölgeye hava saldırılarının da devam ettiğini söyledi.

Sözcü Daniel Hagari, aynı zamanda, Lübnan'ın güneyine dönük saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.