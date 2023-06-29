Irak, Kuran yakan kişinin ülkeye iadesi için işlem başlattı

Irak Yüksek Yargısı, İsveç'te Kuran yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre; Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Momika'nın ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için talimat verdi.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuran'a yönelik söz konusu eylemin kınandığı ifade edildi. İsveçli yetkililerin, eyleme izin vermesinin şaşırtıcı olduğu kaydedilen açıklamada, "Yapılan bu eylem Müslümanlara yönelik provokasyondur. Her türlü aşırıcılığa karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.