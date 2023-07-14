Irak ile İran arasında anlaşma: Gaz karşılığında ham petrol

Irak, artan elektrik talebini karşılamak için komşusu İran ile ham petrol karşılığında gaz takas anlaşması imzaladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma elektrik santralleri için kullanılmak üzere ithal İran gazının Irak ham petrolü ile takas edilmesini öngörüyor.

Rudaw'ın haberine göre, Irak Başbakanı Es Sudani, İran'ın Irak'a gaz ihracatını askıya almasının ana sebebinin ABD yaptırımları olduğunu, borçla ilgisi olmadığını belirterek Irak'ın İran’a tüm borçlarını ödediğini aktardı.

İran, Irak'a yaptığı doğalgaz ihracatını, anlaşmadan önce 21 milyon metreküpe düşen enerji santralleri için günde tekrar yaklaşık 45 milyon metreküpe çıkarmayı amaçlıyor.

Öte yandan, Irak Elektrik Bakanlığı'nın İran’ın 11 trilyon dinar borcunu Irak Ticaret Bankası'na yatırdığı ancak ABD yaptırımları nedeniyle Tahran’ın parayı çekemediği belirtildi.