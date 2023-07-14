Rus devlet silah firması Apple'ı yasakladı: 'ABD istihbaratına fırsat sağlıyor'

Rusya'da kamuya ait askeri-sanayi şirketi Rostec, çalışanlarının Apple tarafından tasarlanan cihazları kullanmasının yasaklandığını söyledi.
Rostec'in basın servisi, Tass Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Şirketin tüm kuruluşlarında, çalışma sürecinde Amerikalı üreticinin cihazlarının kullanımına ilişkin tam bir yasak getiriliyor" dedi.
2007 yılında Putin'in imzasıyla kurulan holding, Rusya genelinde silah sanayinde 800'den fazla araştırma ve üretim kuruluşunu birleştiriyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi geçen ay CIA'nın Rus vatandaşları ve ülkede çalışan yabancı diplomatlar tarafından kullanılan binlerce iPhone'a kötü amaçlı yazılım yüklediğini söyledi.