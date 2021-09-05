Irak Fransız enerji tekeli Total ile 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Irak hükümeti Fransız enerji tekeli Total ile bugün 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdülcabbar yaptığı açıklamada anlaşma kapsamında Total'in ülkenin güneyinde 4 dev enerji projelerini inşa edeceğini söyledi.

İmza töreninde konuşan Total CEO'su Patrick Pouyanne ise şirketin Irak'ta ilk olarak 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını, mühendislik işlerinin "derhal" başlayacağını söyledi. Pouyanne planlarının Irak'taki ekipleri yıl sonuna kadar seferber etmek olduğunu kaydetti.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdülcabbar ise ilk aşamada Total'in ham petrol kazanımını artırmak için petrol sahalarına deniz suyu enjekte etme projesine 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyledi. Şirketin ayrıca

Abdülcabbar Total'in ayrıca Batı Kurna 2, Mecnun, Artavi, Tuba ve Luhays'ın güney sahalarında üretilen gaz için bir işleme tesisi inşa etmek için 2 milyar dolar sağlayacağını kaydetti.

Jabbar, günde 300 milyon fit küp gaz üretmesinin (mcf / d) ve ikinci bir geliştirme aşamasından sonra iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Petrol bakanı, Total'in güneydeki projesinden üretilen gazın Irak'ın İran'dan gaz ithalatını kesmesine yardımcı olacağını ve Total'in projesinden üretilecek gazın İran gazından daha ucuz olacağını kaydetti.