İran, Hürmüz Boğazını' baypas eden yeni petrol boru hattını tanıttı

İran'da Buşehr, Fars ve Hürmüzgan eyaletlerinden geçerek Cask limanına ulaşan bin kilometrelik petrol boru hattı açıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre açılış töreninde konuşan Ruhani, hattın İran tankerlerinin, onlarca yıldır bölgesel gerilimin odak noktası ve stratejik açıdan savunmasız olan Hürmüz Boğazı'nı baypas geçmesine izin vereceğini vurguladı ve "Bu, İran için stratejik bir hamle ve önemli bir adım. Petrol ihracatımızın güvenli şekilde devam etmesini sağlayacak" dedi.

'ABD yaptırımlarının başarısızlığını gösteriyor'

Ruhani, "Bu yeni ihracat terminali, Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarının başarısızlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ruhani, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bulunan Umman Körfezi kıyısındaki Cask Limanı'ndan günde 1 milyon varil petrol ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Cask Limanı'ndan ham petrol transfer projesinin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştiğini açıkladı.

İran, yeni boru hattıyla Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na alternatif yeni bir rota oluşturmuş oldu. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı ötesinden ilk petrol ihracatına hazırlanan ülke, ilk kez Umman Körfezi üzerinden yükleme yapacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de 6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını açıklamıştı. İran, ham petrol ihracatının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı’nı bloke edeceğini söylemişti.

Şimdi ise, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Trump döneminde çöken İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile görüşmeler gerçekleştiriyor.