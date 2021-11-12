Irak, Belarus'a uçuşları durdurdu

Belarus-Polonya sınırındaki gerginlik sürerken, Irak göçmen krizine karşı önlem olarak Belarus’a uçuşları durdurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Belarus’a yapılan uçak seyahatlerini durdurduğunu belirterek, Bağdat Fahri Büyükelçisinin çalışma izninin de geçici olarak alındığını kaydetti.

Sözcü, Irak’ın Rusya Büyükelçiliğinin Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Irak vatandaşlarının gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri için çalıştığını belirtti. (İHA)