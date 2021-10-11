Irak Başbakanı: Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

Eski IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı olan örgütün mali danışmanı Sami Cesim'in Irak istihbaratı tarafından yakalandığı açıklandı.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, "Iraklı güvenlik güçleri, seçimleri güven altına almaya yoğunlaşmışken, Irak Ulusal İstihbarat Servisi'ndeki meslektaşları, karmaşık bir dış operasyonla IŞİD'in maliye sorumlusu ve Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı Sami Cesim'i yakaladı. Yaşasın Irak ve kahramanları" dedi.

Bağdadi’nin 2019 yılında Suriye’de öldürüldüğü açıklanmıştı.