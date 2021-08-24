İnternetten kitap satışı yapan firmaya kayyum atandı

İnternet üzerinden kitap satışı yapan "Kitapseç" adlı şirkete kayyum atandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/407 esas no'lu kararına göre, şirketin alacaklıları en az 1 yıl bekleyecekler.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacının rehinli alacaklara ilişkin konkordato projesinin tasdik talebinin reddine, davacının adi alacaklara ilişkin konkordato projesinin tasdik talebinin kabulüne, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 350107 sicil no'sunda kayıtlı olan Kitapseç Yayıncılık Elektronik Nakliye Makina İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato tasdik projesi kapsamında kalan tüm borçlarının %100'ünün tasdik karar tarihinden itibaren 12 ay ödemesiz, izleyen yıllarda aylık dönemlerde 30 Temmuz 2022 tarihinde ilk taksit ödenmek suretiyle 36 eşit taksitte davacı tarafından alacaklılara ödenmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur.”

Mahkemenin aldığı konkordato kararı, 14 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi. Ancak mahkeme, konkordato döneminde alınan kararların işlemesi ve şirketin faaliyetlerinin gözetimi için, aynı tarihten itibaren kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum olarak Mali Müşavir Selim Sami Terzi atandı. Kayyum tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda mahkemeye 2 ayda bir rapor sunulacak.

Kitapseç'in işlerinin büyük kısmını yürüttüğü ve ağırlıklı olarak söz konusu şirketin ajansı gibi çalıştığı öne sürülen Ankara merkezli diğer bir şirket olan Sesmarka Yönetimi ve Medya Danışmanlığı'nın da paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre Sesmarka'nın parasını ödemeyen Kitapseç, böylece alacaklılarla da doğrudan muhatap olmuyor. Küçük bir şirket olan Sesmarka'ya ulaşan alacaklılar ise tahsil edemedikleri milyonlarca liralık alacakları için hukuki yollara başvuruyor.