Instagram yine çöktü

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.

ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram uygulamasında akış yenilememe sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.

Sorunun dünya çapında olduğu ifade ediliyor.

Hafta başında da Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde 6 saat süren erişim sorunu yaşanmıştı.