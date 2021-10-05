Facebook, Instagram ve WhatsApp neden çöktü?

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasındankaynaklandığı iddia edildi.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı. Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre, New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.