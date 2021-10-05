Facebook, Instagram ve WhatsApp bazı yerlerde kısmen geri döndü

Facebook ve şirketin çatısı altındaki Instagram, WhatsApp, Messenger gibi uygulamalara erişim sorununun giderilmeye başlandığı belirtildi.

Dünya genelinde 5 saati aşkın süren kesintinin ardından Facebook ve servisleri bazı kullanıcılar için yeniden çevrimiçi olmaya başladı. Türkiye'de ise kullanıcılar Facebook ve servislerinden gece 01.00 itibariyle halen mesaj alıp gönderemiyorlar.

New York Times'ın haberine göre bir Facebook sözcüsü servislerinin yeniden çevrimiçi olmaya başladığını doğruladı ancak tüm sorunun giderilmesinin zaman alacağını belirtti.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve sosyal medya platformunun diğer uygulamaları Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren çökmüştü.

Şirket kesintinin nedenine dair bir açıklama yapmadı.