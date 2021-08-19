İnsanlıktan çıktılar: 'Kabil Atlama Kulübü' tişörtleri bastılar!

Kabil'de ABD uçağından aşağı düşen insanların görüntüleri hâlâ tazeyken bir firma bunu alay konusu haline getirip satışa sunmakta gecikmedi.

ABD menşeli alışveriş platformu Etsy, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşen insanların silüetlerinin ve "Kabil Atlama Kulübü" ifadelerinin yer aldığı tişörtleri satışa sundu.

Söz konusu kıyafetin üreticisi "conaneShop"ta tişörtlerin ortalama fiyatı 190 liranın üzerinde.

Söz konusu "ürünlere" gelen tepkilerin ardından Etsy'deki satış durduruldu. Konuya ilişkin ne conaneShop, ne de Etsy herhangi bir açıklama yaptı.

'Kabil Atlama Kulübü' t-şörtünün satış sayfası

ABD'nin Kabil Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği tahliyeler sırasında uçaklara binmeye çalışan insanların üzerine ateş açılmıştı. ABD'nin C-17 askeri nakliye uçağının kalkışı sırasında en az 7 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kabil'den havalanırken ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktan düştüğü görülen Afganlardan birinin 17 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıkmıştı.

Reza adlı gencin akrabaları Vice'a verdikleri demeçte C-17 nakliye uçağından düştükten sonra parçalanmış cesedini yerde bulduklarını söylemişti.