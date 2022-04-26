'İnsani yardım' için gümrük tarifeleri kaldırılan Ukrayna'da lüks araç ithalatında patlama yaşanıyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Mustafa Nayem, Ukrayna'ya insani yardım amacıyla gümrük tarifelerinin kaldırılmasının ardından lüks araba ithalatında büyük bir artış yaşandığını bildirdi.

Sınır kontrol noktalarında son iki günde büyük kuyruklar oluştuğunu ifade eden Nayem, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunun en önemli nedeni gümrük tarifelerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak araba ithalatında yaşanan keskin artış" dedi.

Araç kayıtlarının uzun vakit aldığını belirten Nayem, sınırda insani yardım tedariğinin hızlanması için gönüllülerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Nayem'in açıklamasına göre, lüks arabaların girişi Polonya, Slovakya ve Macaristan sınırlarında toplam 7 noktadan gerçekleşiyor. Nayem, sınır noktalarına son 8 günde gelen yaklaşın 14 bin 300 lüks araba arasında BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, 2022 Audi Q7 ve Cadillac Escalade gibi markalar bulunduğunu kaydetti.