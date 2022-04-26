İngiltere Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı kullanılabilecek ürün' ihraç edilmesini yasakladı

İngiltere hükümeti, "Ukrayna halkına karşı kullanılabileceği" değerlendirilen ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İngiltere Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından yayınlanan açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın kahraman halkını bastırmak için kullanılabilecek ürün ve teknolojilerin Rusya'ya ihraç edilmesini yasakladı. Söz konusu ürünler, dinleme ve gözleme ekipmanlarını içerebilir" denildi.

Kurum, aynı zamanda Ukrayna ürünlerine dönük ek tarife ve kotaların Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in talebi doğrultusunda iptal edildiğini açıkladı.