İnşaatında 10 işçi yaşamını yitirmişti: Torun Center'da yangın

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center adlı rezidans ve iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Binanın 20. ve 25. katları arasında dış cephenin iç kısmındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın dış cepheyi sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü 20. ve 25. katların boş olduğu, henüz kullanıma açılmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar oluştu.

10 işçinin ölümüne para cezası verilmişti

Ali Sami Yen stadının yerine, Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun tarafından yapılan Torun Center'ın inşaatında işçi katliamı yaşanmıştı.

İnşaat sırasında 6 Eylül 2014'te asansörün içinde bulunan işçilerle birlikte 32’inci kattan zemine çakılması sonucu 10 işçi yaşamını yitirmişti.

İş cinayetinin ardından yapılan yargılamada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 2’si Torunlar, 4’ü asansör firması, 3’ü iş güvenliği firması personeli olmak üzere 9 kişiye verdiği hapis cezalarını para cezasına çevirmiş, 10 işçinin ölümüne karşılık verilen para cezaları bölge mahkemesinde onaylanmıştı.