İnşaatı yıllardır tamamlanamadı: AKP heyeti boş hastaneyi gezdi

Üç kere temel atılan ve 30 ayda biteceği belirtilen ancak 10 yıldır açılamayan İzmir Şehir Hastanesi, AKP’liler tarafından bitmiş gibi gösterilmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'teki habere göre, 2 bin 60 yataklı olması planlanan ve geçen ay İzmir’e gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "açacağız" sözü vermesine rağmen inşaatı bitmeyen hastanenin açılışı yine yapılamadı.

Açılış için sekiz kez tarih verilen hastaneye giden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP milletvekilleri, cihazları ve masası dahi olmayan binada açıklama yaptı.

Yıldırım, “Haziran'ın sonuna doğru hastanemiz tamamen hasta kabulüne başlayabilecek” derken STK’ler ve sendikalar ise sağlık personelinin dahi atanmasının yapılmadığını verilen tarihin de tutmayacağı görüşünde.