İnşaat işçisini vuran polis cinayetten yargılanacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaat işçisi Chris Kaba Streatham Hill'de birkaç polis aracı tarafından takip edilmiş ve önü kesilmişti. Kaba, bir polis memurunun aracına açtığı ateşte tek kurşunla yaşamını yitirmişti.



BBC'nin haberine göre, İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetleri'nden (CPS) yapılan açıklamada, 5 Eylül 2022'de Londra'nın güneyinde bulunan Streatham Hill'de bir polis operasyonu sırasında Kaba'nın ölümüne neden olan polis memurunun, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde cinayetten yargılanacağı belirtildi.



Kaba'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.



CPS Özel Suçlar Bölümü Başkanı Rosemary Ainslie, CPS'nin "delilleri kapsamlı bir şekilde incelediğini" söyledi.

Polis yetkilisi Helen Millichap, kararı "önemli ve ciddi bir gelişme" olarak nitelendirerek mahkeme sürecinin işlemesine müsaade edilmesi gerektiğini kaydetti.